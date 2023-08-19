Amasya'da Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Amasya'da yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Yıldırım'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Yıldırım'ın evinde hareketsiz yattığını tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.