Amasya'da Araç Kazası: Otomobil Mağaza Vitrinine Daldı

Amasya'da Araç Kazası: Otomobil Mağaza Vitrinine Daldı
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Amasya'da Şamlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil başka bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bir gelinlik mağazasının vitrinine daldı. Kazada sürücüler yaralanmadan kurtulurken, mağaza sahibi durumu maddi hasarlı kaza olarak değerlendirdi. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Amasya'da araçla çarpışan otomobil kontrolden çıkarak mağazanın vitrinine daldı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feride Hande Y. idaresindeki 14 BH 293 plakalı otomobil, kavşakta İrfan Kamil A. yönetimindeki 05 AAT 396 plakalı otomobille çarpışarak savruldu. Kontrolden çıkan araç, gelinlik mağazasının vitrinine çarparak durabildi. Sürücü geri çekilen otomobili panikleyerek yeniden vitrine doğru sürdü. Vitrin camlarının kırıldığı kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Sürücüler ise kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Kazadan saniyeler öncesi vitrinin önünden 3 vatandaşın da geçtiği görüldü.

Kamaralara yansıyan kazayı anlatan gelinlik firması sahibi Hüsnü Atalar, "Sürücü gelip vitrinimize vurdu. Maddi hasarlı bir kaza. Geçmiş olsun. Cana gelmesin, mala gelsin" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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