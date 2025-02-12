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Amasya'da Kavşakta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Amasya'da Kavşakta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Amasya'da minibüs ve otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve acil yardım ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Amasya'da minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Harun D. yönetimindeki 55 PM 898 plakalı minibüs, Samsun'dan Merzifon istikametine seyri sırasında Mapa kavşağına geldiğinde önünde sola dönüş yapmak isteyen Faruk L.'nin kullandığı 06 EYR 743 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada refüje sürüklenen otomobildeki aynı aileden Sedef, İlayda, Şerifenur, Hira Nur D. ile minibüsteki Bahadır B. ve Gani D. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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