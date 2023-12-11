Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kamyon seyir halindeyken römorkuyla birlikte yola devrildi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da kamyonun römorkuyla yola devrildiği anlar kamerada

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kamyon seyir halindeyken römorkuyla birlikte yola devrildi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çelik yönetimindeki 34 KL 5737 plakalı kamyon Ulubel mevkisine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon ve römorku metrelerce kayarak savruldu. Sürücü ve yanındaki Yılmaz Güllü yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolun tek yönü kaza nedeniyle trafiğe kapanırken trafik akımı Gümüşhacıköy ilçe merkezi içerisinden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.