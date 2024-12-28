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Amasya'da Kamyonetten Uçan Sac Levha, Motosiklet Kazasına Neden Oldu

Amasya'da Kamyonetten Uçan Sac Levha, Motosiklet Kazasına Neden Oldu
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Amasya'da Ferhat tünelinde seyir halindeki kamyonetten fırlayan sac levha, karşı yönden gelen motosikletlinin kontrolünü kaybetmesine yol açtı. Olayda motosikletli hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Amasya'da Ferhat tünelinde seyir halindeki kamyonetten uçan sac levha, karşı yönden gelen motosikletlinin kontrolünü kaybederek yere serilmesine neden oldu. O anlar tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki 05 ER 602 plakalı kamyonetin arkasında bağlanmadan taşınan sac levha bir anda yola fırladı. O sırada şeritten gelen Mehmet D. yönetimindeki 31 AKL 354 plakalı motosiklet bir anda önüne düşen sacın üstünden geçerek kontrolünü kaybedip yere serildi. Kamyonetten inen Mustafa K., önce sac levhayı kenara çekti sonra da motosikletlinin yardımına koştu. Hafif şekilde yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı, tünel içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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