Amasya'da Kamyonette Sahte İçki Operasyonu: 298 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan operasyonda bir kamyonette 298 litre sahte içki ve 96 sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kamyonette 298 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin Gazimahbup Mahallesi'nde bir kamyonette yaptığı aramada 298 litre sahte içki ile 96 sahte bandrol ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki B.Ç, Ö.A. ve M.Y'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç. ve Ö.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.