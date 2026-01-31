Haberler

Amasya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli çocuk önüne çıkan polise çarptı

Amasya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli çocuk önüne çıkan polise çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki motosikletli genç, kaçarken bir polisi yaraladı. Yaralı trafik polisi hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli çocuk, yaklaşık 2 kilometre ötede önüne çıkan polise çarparak ayağının kırılmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşova kavşağı mevkiinde uygulama yapan polislerden kaçan motosiklet sürücüsü M.D. (16), civarda yaklaşık 2 kilometre dolaştıktan sonra Eski Ziyaret Köprüsü üstünde önüne çıkan polise çarpıp geri kaçmaya çalıştı. Yaralanan trafik polisi Muhammed Yakup Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun ilk belirlemelere göre sağ ayağında kırık oluştuğu öğrenildi. Motosikletli M.D., polisler tarafından emniyete götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastaneye gelen Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, geçmiş olsun dileğini paylaştığı personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Personelinin ailesiyle de görüşen Saraç, 6 aylık bebeğini de kucağına alıp bir süre ilgilendi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor

Tarih verildi! Dondurucu soğuklar geri geliyor
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Gözaltına alınan Mika Raun hakkında karar verildi
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda

Gülben'den çok konuşulacak paylaşım! Onu üzenleri unutmayacağım
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Gözaltına alınan Mika Raun hakkında karar verildi
Galatasaray'a Sane'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek

Sane'den kahreden haber! Haftalarca sahadan uzak kalacak
Immobile, Bologna'dan da ayrılıyor! İşte yeni adresi

Bologna'dan da ayrılıyor! Yeni takımı çok sürpriz