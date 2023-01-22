Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Latif Ö. yönetimindeki 42 AEF 904 plakalı otomobil, Ferhatarası mevkisinde kavşaktan dönmek üzereyken arkadan gelen Yusuf K. idaresindeki 05 RC 766 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Fatma G ile diğer araçtaki Ayşen Ö ve Aynur Ö.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Amasya 3. Sayfa Haberler

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