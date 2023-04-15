Amasya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı Amasya'nın Suluova ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Amasya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Çeltek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Nebioğluidaresindeki 61 NL 200 plakalı otomobil, Ahmet Gergin yönetimindeki 05 AAL 460 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Sürücülerin yanı sıra Münevver Gürel ile aynı aileden Dürdane (24), Halil (23), Esin Yağmur ile Selim Asaf Gergin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Suluova ve Merzifon Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.