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Amasya'da Huzur Uygulaması: 3 Tabanca ve Kesici Alet Ele Geçirildi

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Amasya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 adet kurusıkı tabanca ve bir kesici alet ele geçirildi. Uygulama kapsamında binlerce kişi ve araç sorgulandı, cezai işlemler uygulandı.

Amasya'da polis ekiplerince "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce suçun önlenmesi ve suç işlemiş kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen, 26 ekibin ve 252 personelin katıldığı huzur uygulamasında 3 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur uygulamasında, 2 bin 618 şahıs ve 775 araç üzerinde sorgulama yapıldı. Ayrıca, 13 park ve bahçe, 134 iş yeri de kontrol edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 66 araca çeşitli suçlardan cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. 3 şahsa alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yapılarak, ehliyetlerine el konuldu. 3 umuma açık iş yerine de idari işlem yaptı.

Amasya'nın huzuru için çalışan polis ekipleri denetimde 3 adet kurusıkı tabanca ve fişekler ile 1 adet de kesici alet ele geçirdi.

Amasya Valiliği'nden yapılan paylaşımda da "Uygulama sonucu ele geçirilen suç unsurları ile ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli/idari işlemler yapılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Amasya'nın huzuru, Türkiye'nin huzuru" ifadeleri kullanıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa amasya Güncel Polis

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