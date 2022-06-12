Amasya'da hortum ve sel dehşeti kamerada - Haberler

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Amasya'da hortum ve sel dehşeti kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amasya'da hortum ve sel dehşeti kamerada Amasya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.

Amasya'da hortum ve sel dehşeti kamerada

AMASYA - Amasya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Yılanoğlu kışlası mevkiinde hortum felaketi yaşandı. Görüntülerde arazide ortaya çıkan hortum nedeniyle bir evin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

İl merkezi ve Ziyaret beldesinde de yağış nedeniyle taşkın oluştu. Bazı binaların giriş katlarını su bastı, araziler zarar gördü. Araçların sel sularına kapıldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşların araçlarını kurtarmaya çalıştığı o anlar büyük paniğe neden oldu.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri zarar gören binalarda su tahliyesi çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizin farklı noktalarında yaşanan sel ve heyelan olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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