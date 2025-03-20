Amasya'da Hapsi Kesinleşen 93 Kişi Yakalandı

Amasya'da şubat ayında çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 93 kişi yakalandı.

Amasya Valisi Önder Bakan, "İşlenen suçları en aza indirmeye gayret ederken, geçmişte işledikleri çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası alan şahısları da yakalayarak adli makamlara teslim ediyoruz. Bu noktada şubat ayında çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 93 kişi yakalanmıştır" dedi.

İl genelinde yapılan asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Bakan, "İlimizde asayiş olaylarını önlemek ve gerçekleşen olayları asgari seviyelere indirmek öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda, 2024 yılının şubat ayı ile kıyasladığımızda işyeri ve kurumdan hırsızlık suçu yüzde 79, evden hırsızlık suçu yüzde 47, kasten yaralama suçu yüzde 32, dolandırıcılık suçu yüzde 31, tehdit suçu ise yüzde 19 oranında azaltılmıştır" diye konuştu.

Ayrıca asayiş suçlarının önemli bir kısmının ruhsatsız silahlarla işlendiğini göz önünde bulundurulduğunda yapılan operasyonlarda 34 ruhsatsız silahın da ele geçirildiğine değinen Bakan, siber suçlarla mücadele kapsamında ise içeriklerinde suç unsuru tespit edilen toplam 30 şahıs ve hesap hakkında inceleme yapılarak haklarında adli işlem başlatıldığını söyledi. Programa, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit de katıldı. - AMASYA