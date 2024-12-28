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Amasya'da Hapis Cezası Olan Şahıs Polis Kaçtı, Kovalamaca Yaşandı

Amasya'da Hapis Cezası Olan Şahıs Polis Kaçtı, Kovalamaca Yaşandı
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Amasya'da, hakkında 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan Faruk Geyik, polis ekiplerinin durdurduğu ticari taksiden inip kaçmaya çalıştı. 300 metrelik kovalamaca sonrası yakalanan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polisin durdurduğu ticari taksiden inip kaçmaya başladı. 300 metrelik kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalanan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Alparslan Türkeş Caddesi girişindeki kavşakta bir ticari taksiyi durdurup sorgulama yapmaya başladı. Taksinin içindeki 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan Faruk Geyik (37), polis ekiplerini görüp panikleyince dışarı çıkıp kaçmaya başladı. Peşine düşen polisler, 300 metre süren kovalamaca sonucu Kale Yolu mevkiinde şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Şahsın ticari taksiden kaçma anı ve polislerin kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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