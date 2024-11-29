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Amasya'da Freni Patlayan Kamyon Koyun Sürüsüne Dalıp 17 Koyunu Ezdi

Amasya'da Freni Patlayan Kamyon Koyun Sürüsüne Dalıp 17 Koyunu Ezdi
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Amasya'nın Suluova ilçesinde freni patlayan bir kamyon, koyun sürüsüne dalarak 17 koyunun telef olmasına neden oldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde freni patlayan kamyon koyun sürüsüne daldı, ezilen 17 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüzbeyi köyü civarında seyir halinde olan bir kamyon freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. O sırada yolda ilerleyen sürüye çarpan kamyon, önüne kattığı koyunları ezdi. Sürüdeki 17 koyun telef oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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