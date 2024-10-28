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Amasya'da Feci Kaza: Lastiği Patlayan Tır Dorsasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Amasya'da Feci Kaza: Lastiği Patlayan Tır Dorsasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Çorum'dan Amasya'ya giden otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yolda duran bir tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Amasya'da yolda lastiği patlayan tırın dorsesine çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinden Amasya'nın Merzifon ilçesi yönüne doğru giden Buğra Yılmaz idaresindeki 19 ACS 292 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yolda duran Erdinç A.'nın kullandığı 52 BB 359 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Tırın altına girerek parçalanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüsünün cenazesi, yapılan inceleme sonrası hurdaya dönen araçtan çıkartılarak hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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