Amasya'da Evde Yangın Paniği

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, Sanayi Mahallesi'nde binaların arasında kalan bir evde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ancak zaman zaman bir vatandaşın barındığı öğrenilen evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Güngör, "Sert rüzgar sebebiyle galiba elektrik aksamından çıkan bir yangın. Gördüğümüzde elektrik aksamı şase yapıyordu. Tek sevincimiz can kaybı olmaması. Duman bayağı vardı, evde oturacak gibi değil. Bizi rahatsız etti duman" diye konuştu. Sanayi mahallesi muhtarı Mahir Uçar da, mahallenin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Yangına ilişkin itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı. - AMASYA