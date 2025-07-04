Amasya'da Eşi Tarafından Vurulan Kadın Toprağa Verildi

Amasya'da Eşi Tarafından Vurulan Kadın Toprağa Verildi
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Amasya'da cezaevinden çıkan eşi tarafından tabancayla vurulan 4 çocuk annesi Kader Köse, son yolculuğuna uğurlandı. Olay sonrası kocası intihar etti.

Amasya'da 10 gün önce cezaevinden çıkan eşi tarafından tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazıtpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve 10 gün önce cezaevinden çıkan adam dehşet saçtı. Gece geç saatlerde 4 çocuğunun annesi eşi Kader Köse (30) ile tartışan Yunus Köse, tabanca ile genç kadını vurdu. Eşini ağır yaralayan adam, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesleri üzerine mahalleye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocasının cenazesi de yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Talihsiz kadının cenazesi Ziyaret beldesinde kılınan cenaze namazının ardından, eşinin cenazesi ise il merkezine bağlı Oluz köyünde defnedildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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