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Amasya'da Eş Zamanlı Operasyonda 6 Tabanca Ele Geçirildi

Amasya'da Eş Zamanlı Operasyonda 6 Tabanca Ele Geçirildi
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Amasya'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 ruhsatsız ve 2 kurusıkı tabanca ile birlikte birçok mermi ve şarjör ele geçirildi.

Amasya'da polisin 4 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2'si kurusıkı olmak üzere toplam 6 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu 4 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 80 fişek, 7 şarjör, 1 bıçak ele geçirildiği ve konuyla ilgili gerekli tahkikat yürütüldüğü bildirildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü operasyonun bilgilerini, "Suçun önlenmesi, suç ve suçlularla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" notuyla paylaştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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