Amasya'da Eş Zamanlı Operasyonda 6 Tabanca Ele Geçirildi

Amasya'da polisin 4 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2'si kurusıkı olmak üzere toplam 6 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu 4 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 80 fişek, 7 şarjör, 1 bıçak ele geçirildiği ve konuyla ilgili gerekli tahkikat yürütüldüğü bildirildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü operasyonun bilgilerini, "Suçun önlenmesi, suç ve suçlularla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" notuyla paylaştı. - AMASYA