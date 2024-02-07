Amasya'da durdurulan çöp dolu tırda kaçak göçmenler bulundu

Amasya'da polisin durdurduğu çöp dolu tırın dorsesinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen bulundu. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van'dan Ankara'ya doğru gitmekte olan ambalaj atığı yüklü 06 S 8549 plakalı tır, Taşova kavşağındaki uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğüne çekilen tırda arama yapıldı.

Etrafa ağır koku yayan tırın üstündeki çadırı açan polisler çöplerin arasına saklanmış halde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmenle karşılaştı. Tır sürücüsü F.A. (32) gözaltına alındı. F.A. habercilerin, "Bu insanları neden çöp yüklü tıra aldınız?" sorusuna ise "Ben bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi. - AMASYA