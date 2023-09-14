Amasya'da düğünde havaya ateş açılması sonucu 4 kişiye ait silahlar ele geçirildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde köyde düzenlenen bir düğün töreninde havaya ateş edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. 4 kişiye ait 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 3 kayıtsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde köyde düzenlenen bir düğün töreninde havaya ateş edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. 4 kişiye ait 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 3 kayıtsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kılıçaslan köyünde düzenlenen düğün töreninde M.Ş, A.T.Y, B.Y. ve U.T.Ş'nin havaya ateş ettikleri tespit edildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 3 kayıtsız ses ve gaz fişeği atabilen tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA