Amasya'da düğün töreninde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde havaya ateş eden 4 kişiye ait 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 3 kayıtsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.