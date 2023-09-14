Amasya'da düğün töreninde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde havaya ateş eden 4 kişiye ait 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 3 kayıtsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kılıçaslan köyünde düzenlenen düğün töreninde M.Ş, A.T.Y, B.Y. ve U.T.Ş'nin havaya eteş ettikleri tespit edildi.
Şüpheliler hakkında adli makamlardan alınan arama kararının ardından jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 3 kayıtsız ses ve gaz fişeği atabilen tabanca ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa