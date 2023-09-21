Amasya'da cinayet şüphelisi eş tutuklandı

Amasya'da iki yıl önce başından vurularak öldürülen Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eşi tutuklandı. Yeni delillere ulaşılması üzerine eşi Fatma Burhan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Amasya'da iki yıl önce başından vurularak öldürülen Muhammet Burhan (27) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Ağustos 2021 günü merkeze bağlı Aksalur köyünde Yeşilırmak Nehri'nin kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunan evli ve 2 çocuk babası Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili 3 Ekim 2022 günü tutuklanan eşinin sevgilisi Selami Ş., yaklaşık 6 ay cezaevinde kalıp çıktı. Burhan'ın karısı Fatma Burhan(27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yeni delillere ulaşıldı

Süren soruşturma çerçevesinde yeni delillere ulaşılması üzerine eşi Fatma Burhan, jandarma ekipleri tarafından önceki gün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Burhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA