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Amasya'da çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift komşuları tarafından kurtarıldı

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Amasya'da tek katlı ahşap evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift, komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Amasya'da tek katlı ahşap evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti, komşuları kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hızırpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evin bahçesinden yükselen alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangını fark edemeyen Halil Kartal ve o sırada uyuyan eşi Kaya Dudu Kartal bir anda neye uğradığını şaşırdı. Paniğe kapılmalarıyla alevler arasında kalma tehlikesi yaşayan yaşlı çift, etraftan yetişen komşularının da yardımıyla evden çıkmayı başardı.

İhbar üzerine Amasya Belediyesi itfaiyesi, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Etrafı aydınlatan alevler itfaiyenin müdahalesi sonucu bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Aldıkları yaşlılık aylığıyla geçimlerini sağlamaya çalışan Kartal çiftçi, kirada kaldıkları evlerindeki yangını hüzünle takip etti. 8 çocuğu bulunan çifti, yangını duyar duymaz gelen evlatları teselli etmeye çalıştı. Evlatları anne ve babalarını kendi evlerine götürdü.

Yangını fark edemediğini belirten Halil Kartal, kendilerine yardım ederek canlarını kurtaran komşularına teşekkür etti. Alevleri görür görmez koşup yardım eden komşulardan Yasin Kermen de, "Evde yaşayan çifti koşup dışarı çıkardık. Çok şükür can kaybı olmadan söndürülmüş oldu" dedi.

Çoğu bitişik şekilde sıralanan evlerin bulunduğu mahallenin büyük bir tehlike atlattığını anlatan mahalle muhtarı Muhammed Aca ise, "Sağ olsun yan taraftaki komşu ve diğerleri durumu fark edince Halil dede ve o sırada uyuyan eşini evden çıkardı" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Amasya Haberler

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