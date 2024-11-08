Amasya'da Çevre Kirliliğine Sebep Olan Şahıslara İşlem Başlatıldı

Amasya'da soğan ve diğer sebze atıklarını çevreye gelişi güzel dökerek çevre kirliliğine sebep veren şahıslar suçüstü tespit edilerek haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarım işletmesine ait soğan ve diğer sebze atıklarını çevreye gelişi güzel dökerek çevre kirliliğine sebep veren şahıslar hakkında 2872 sayılı çevre kanununa muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, " Çevre, doğa ve hayvanları koruma timi tarafından bölgemiz sürekli kontrol altında tutularak, çevreyi kirletenlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AMASYA