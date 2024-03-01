Amasya'da Çarpışan İki Tır Trafiği Felç Etti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çarpışan iki tır, 2 saat boyunca trafiği felç etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Geç saatlerde Osmancık-Merzifon istikametinde seyir halindeyken arızalanıp tamir için bekleyen tır, geri kaçarak yoldan geçmekte olan başka bir tıra çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sıkışan tırlar, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bu sürede uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, 2 saat sonra ulaşıma açıldı. - AMASYA