Amasya'da Biçerdöver Yangına Neden Oldu

Amasya'da Biçerdöver Yangına Neden Oldu
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Amasya'nın Suluova ilçesinde biçerdöverin elektrik hattına temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, buğday ekili tarlada yangına yol açtı. Yangında 13 dönüm arazi tamamen yandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde biçerdöverin elektrik hattına temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, buğday ekili tarlada yangına yol açtı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangında 13 dönüm arazi küle döndü.

Olay, Saluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday hasadı yapan biçerdöverin sürücüsü tarladaki elektrik hattını fark etmeyerek araca temas ettirdi. Temas sonucu çıkan kıvılcımlar kuru otlara sıçradı ve alevler hızla buğday tarlasına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına çiftçilerin de traktör ve su tankerleriyle müdahale ettiği öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 13 dönüm buğday ekili alan tamamen yandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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