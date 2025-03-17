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Amasya'da Bıçaklı Kavga: 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Amasya'da Bıçaklı Kavga: 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Amasya'da 28 yaşındaki Recep Tayyip Gedizli, evinin önünde çıkan bir tartışma sonrasında 17 yaşındaki M.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Genç katil zanlısı, polise verdiği ifadede cinayeti itiraf etti.

Amasya'da 28 yaşındaki genç, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 17 yaşındaki katil zanlısı, tartıştığı genci bıçak darbeleriyle öldürdüğünü itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlıdere Mahallesi'ndeki evinin önünde Recep Tayyip Gedizli (28) ile M.E. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.E. yanındaki bıçakla Gedizli'yi öldürerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.E'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Recep Tayyip Gedizli'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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