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Amasya'da beton mikseri devrildi, 1 kişi yaralandı

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Amasya'da seyir halindeki beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Amasya'da seyir halindeki beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsa Yazarel yönetimindeki 05 ABV 916 plakalı beton mikseri Gözlek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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