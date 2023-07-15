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Amasya'da Atla Yolculuk Yapan Kişi Görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Amasya'da gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir kişinin caddede atla ilerlediği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücülerin yavaşlayıp dikkatlice yanından geçtiği atlı, bir süre caddede ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Amasya'da araç yolunda at binen bir kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Amasya'da gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir kişinin caddede atla ilerlediği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücülerin yavaşlayıp dikkatlice yanından geçtiği atlı, bir süre caddede ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - 3. Sayfa

Tragger Amasya 3. Sayfa Haberler

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