Amasya'da Atla Yolculuk Yapan Kişi Görüntülendi

Amasya'da gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir kişinin caddede atla ilerlediği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücülerin yavaşlayıp dikkatlice yanından geçtiği atlı, bir süre caddede ilerledikten sonra gözden kayboldu.