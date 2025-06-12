Amasya'da Asker Eğlencesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Amasya'da Asker Eğlencesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
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Amasya'da bir asker eğlencesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 39 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağır olan kimse yokken, polis ekipleri yemeklerden numune aldı.

Amasya'da asker eğlencesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlanan kişilerin bir kısmı acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sonradan hastaneye gelenlerle sayı 39'a ulaştı.

Rahatsızlanan kişilerin arasında durumu ağır olan kimsenin bulunmadığı, polis ekiplerinin eğlencenin yapıldığı yere giderek sunulan yemeklerden incelenmek üzere numune aldığı öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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