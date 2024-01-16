Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Aşırı Hızla Seyir Halindeki Otomobil 5 Araça Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Amasya'da aşırı hızla seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde olan otomobillere çarptı. Feci kazada toplamda 5 otomobil hasar gördü ve 3 kişi yaralandı.

Amasya'da aşırı hızla seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halinde olan otomobillere çarptı. Bir otomobil apartmanın bahçesine savruldu. Hurdaya dönen otomobilin sahibi şok yaşadı. Toplamda 5 otomobilin hasar gördüğü feci kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. yönetimindeki 61 TD 389 plakalı otomobil, Talat Öncel Caddesi üzerinde aşırı hızla seyir halindeyken kontrolden çıktı. Önce yol kenarında park halinde bulunan 60 TN 295 plakalı otomobile çarparak bir apartmanın bahçesine savurdu. Sonrasında 05 ACB 094 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetinden önde bulunan iki otomobil daha etkilenerek hasar gördü.

Sürücü Mustafa S. ve yanında bulunan Kerem Gencay U. ile İsmail Eren K. yaralandı. Kaza sonrası bina sakinleri ve çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahçedeki otomobil çekicinin vinciyle çıkartıldı. Hasar gören diğer iki otomobil de çekiciye yüklenerek götürüldü. Belediye ekipleri araçlardan koparak yola savrulan parçaları temizledi.

"Aracım yerinde yoktu. Bahçeye uçmuştu."

Sesini işittikleri kaza sonrası araçlarının durumunu merak eden apartman sakinleri şok yaşadı. Çarpma sonucu otomobili hurdaya dönen Mustafa Öztürk, "Evde yatıyordum. Bir anda patırtı oldu. Çocuklar kaza olduğunu söyledi. Aşağı indiğimde aracım yerinde yoktu. Bahçeye uçmuştu. Bir otomobil önce benim otomobilime vuruyor. Sonra da öndeki otomobile çarptı" dedi. Kazada yol kenarında park eden 2 otomobilin daha hasar gördüğüne değinen Öztürk, "Benim otomobilim hurdaya döndü. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. En azından çoluğa çocuğa bir şey olmadı. Tek tesellimiz bu" diye konuştu.

Kazada 3 kişinin yaralandığını anlatan Efe Dedeoğlu da, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amasya İtfaiye Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kediler üşür mü? Köpekler üşür mü? Evcil hayvanların vücut sıcaklığı nasıl kontrol edilir? Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar? Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı... İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır? 16 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 16 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu 2024? 16 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title