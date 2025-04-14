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Amasya'da Asılsız İhbarda Bulunan Şahsa Para Cezası

Amasya'da Asılsız İhbarda Bulunan Şahsa Para Cezası
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Amasya'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan bir binada 3 kişinin mahsur kaldığına dair asılsız ihbarda bulunan kişiye 2 bin 849 TL idari para cezası verildi. İhbarın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

Amasya'da dün yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binada 3 kişinin mahsur kaldığına yönelik asılsız ihbarda bulunan şahsa 2 bin 849 TL idari para cezası uygulandı.

Amasya'nın Taşova ilçesi merkezli depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir şahıs, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yıkılan bir binada 3 kişinin mahsur kaldığına yönelik ihbarda bulundu. Harekete geçen ekiplerin yaptığı incelemede ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Bunun üzerine asılsız ihbarda bulunan şahsa 2 bin 849 TL idari para cezası uygulandı.

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13.04.2025 tarihinde Taşova ilçemizde meydana gelen deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayan bir vatandaşımız merkez ilçe Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yaşayan bir arkadaşının kendisine 'bir binanın yıkılarak içerisinde üç kişinin mahsur kaldığını' bildirdiğine dair ihbarda bulunmuştur. Söz konusu ihbar üzerine ekiplerimizce yapılan tespitler sonucu ihbarın asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda Valiliğimizce İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun'un 28. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 23. maddesi uyarınca asılsız ihbarda bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yanıltan şahsa 2 bin 849 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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