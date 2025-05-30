Amasya'da Ahır Çöktü, İtfaiye Kurtardı

Amasya'da Ahır Çöktü, İtfaiye Kurtardı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde kerpiçten yapılan bir ahırın tavanı çöktü. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan 2 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kerpiçten yapılan ahırın tavanı çöktü. Ahırın içinde göçük altında kalan 2 büyükbaş hayvanı itfaiyeciler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aktarla köyünde Eyüp Kılıç'a ait olan kerpiç ahırın tavan kısmında çökme meydana geldi. 2 büyükbaş hayvanın göçük altında kaldığının bildirilmesi üzerine köye Merzifon itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu hayvanlar sıkıştıkları yerden kurtarıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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