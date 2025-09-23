Amasya'da 8 Düzensiz Göçmen Yakaladı, Organizatörler Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Amasya'da polis, ormanlık alanda saklanan 8 düzensiz göçmeni yakalayarak yasa dışı geçişleri engelledi.

Amasya Kale Yolu civarındaki ormanlık alanda yapılan kontrollerde, Afganistan uyruklu 8 göçmenin karanlıktan faydalanarak saklandığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Olayla bağlantılı olarak organizatör oldukları değerlendirilen Y.C., M.D. ve M.C.T. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - AMASYA