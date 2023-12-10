Amasya'da 8 Afgan göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Amasya'da gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giren 8 Afgan göçmen, Erzurum'a kadar yürüyerek ilerledikten sonra minibüse bindi. Ancak Amasya'ya yaklaştıklarında polis kontrol noktasına gelmeden göçmenleri indiren minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da 8 Afgan göçmenin yakalandığı operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla girip Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Erzurum'a kadar arazide yürüyerek ilerledikleri öğrenilen 8 kişilik Afgan göçmen grubu, Erzurum'da 3 kişiyle anlaşarak minibüse bindi. Erzurum'dan yola çıkan minibüsün sürücüsü, dün Amasya il merkezine yaklaştığında polis kontrol noktasına gelmeden 8 kaçak göçmeni indirip ilerledi. Bahçelere dağılmak isteyen göçmenleri gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, yaşları 18 ile 30 arasındaki 8 kişiyi yakalayarak Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Göçmenleri beklerken polislerle karşılaşan minibüs sürücüsü Reis G. ile araçtaki Barış K. ve Şinasi D. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte 3 gün önce de kontrol noktasında durdurulan tırda 62 kaçak göçmen yakalanmıştı. - AMASYA