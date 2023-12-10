Üye Girişi
Haberler

Amasya'da 8 Afgan göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Amasya'da gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giren 8 Afgan göçmen, Erzurum'a kadar yürüyerek ilerledikten sonra minibüse bindi. Ancak Amasya'ya yaklaştıklarında polis kontrol noktasına gelmeden göçmenleri indiren minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da 8 Afgan göçmenin yakalandığı operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla girip Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Erzurum'a kadar arazide yürüyerek ilerledikleri öğrenilen 8 kişilik Afgan göçmen grubu, Erzurum'da 3 kişiyle anlaşarak minibüse bindi. Erzurum'dan yola çıkan minibüsün sürücüsü, dün Amasya il merkezine yaklaştığında polis kontrol noktasına gelmeden 8 kaçak göçmeni indirip ilerledi. Bahçelere dağılmak isteyen göçmenleri gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, yaşları 18 ile 30 arasındaki 8 kişiyi yakalayarak Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Göçmenleri beklerken polislerle karşılaşan minibüs sürücüsü Reis G. ile araçtaki Barış K. ve Şinasi D. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte 3 gün önce de kontrol noktasında durdurulan tırda 62 kaçak göçmen yakalanmıştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum Göçmen Amasya Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Cezaevi Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı? Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title