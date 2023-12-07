Haberler ›› 3. Sayfa ›› Amasya'da 62 kaçak göçmen yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

Amasya'da 62 kaçak göçmen yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

7 Aralık 2023 16:21 Son Güncelleme: 16:23 Abone Ol

Amasya'da polis tarafından durdurulan İran plakalı bir tırın dorsesinde 62 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tırın sürücüsü tutuklandı ve göçmenler sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.