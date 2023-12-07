Amasya'da 62 kaçak göçmen yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı
Amasya'da polis tarafından durdurulan İran plakalı bir tırın dorsesinde 62 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tırın sürücüsü tutuklandı ve göçmenler sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.
Amasya'da, dorsesinde 62 kaçak göçmen yakalanan tırın İran uyruklu sürücüsü Tohıd Sadegı Kondlajı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul yönüne gitmekte olan İran plakalı tır dün Amasya girişinde polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde dorse kısmında yaşları 18 ile 30 arasında değişen 62 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü Tohıd Sadegı Kondlajı adliyeye sevk edildi. Ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - AMASYA