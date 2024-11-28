Amasya'da 3 Katlı Binada Yangın Paniği
Suluova ilçesinde 3 katlı bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının kömürle çalışan kazandan çıktığı belirlendi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 katlı bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hacı Hayta Mahallesi Kaçkar Sokakta 3 katlı binanın altında bulunan kazan dairesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Mahalleye gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Kömürle çalışan kazandan çıktığı belirlenen yangın, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA