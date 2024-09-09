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Amasya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve araçta sıkışan Hamit Sobacı ve eşi Kader Sobacı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çift, hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 otomobil çarpıştığı kazada araçta sıkışan Hamit Sobacı ve eşi Kader Sobacı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Lalezar Caddesi ve İnönü Caddesinin kesiştiği noktada meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu. Hamide Duyum'un kullandığı 05 HR 421 plakalı otomobil, 55 SK 481 plakalı otomobile çarpması sonucu yan yattı. 55 SK 481 plakalı otomobilde bulunan çift Hamit ve Kader Sobacı araç içinde sıkışarak yaralandı. Çift, araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Duyum da kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Otomobil 3-sayfa amasya Güncel Taşova

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