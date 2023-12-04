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Amasya'da 2 araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada, 2 araç çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2 aracın çarpışması sunucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hafız Mustafa Paşa Caddesi kavşağı üzerinde 60 AEJ 890 plakalı otomobil ile 05 ACH 919 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Hafif ticari aracın yan yattığı kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler D.V ve Ç.Ç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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