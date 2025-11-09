Haberler

Amasya'da 17 Yaşındaki Sürücünün Aracı Köprüden Uçtu

Amasya'da 17 Yaşındaki Sürücünün Aracı Köprüden Uçtu
Güncelleme:
Amasya'da 17 yaşındaki bir sürücünün kontrolündeki otomobilin köprüden Tersakan Çayı'na düşmesi sonucu iki çocuk kurtarıldı. Olayda çevredeki vatandaşların yardımlarıyla kazazedeler sudan çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Amasya'da 17 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin köprüden Tersakan Çayı'na uçtuğu kazanın görüntüsü kameraya yansıdı. Ters dönen otomobildeki 2 kız çocuğunu suyun içinden çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Göllü Bağları Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.C. adlı kızın kullandığı 05 AAC 648 plakalı otomobil Göllü Bağları köprüsünden demir korkulukları kırıp Tersakan Çayı'na uçtu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Suyun içinde ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki 12 yaşındaki M.H. adlı kız çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sudan çıkartılan kızlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kızların yardımına yetişen vatandaşlardan Kadir Düzgün, "Araç yoldan gelirken köprüden düşmüş. Bir arkadaş çocukları araçtan çıkarmıştı. Ben de yukarı çıkmalarına yardımcı oldum. Çocukların sağlık durumu iyiydi" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
