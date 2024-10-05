Amasra Limanı'nda fırtınada çapası hasar alan vapur sürüklenerek karaya oturdu

Bartın Amasra Limanı'nda restoran olarak kullanılan vapur, fırtına nedeniyle çapası hasar görünce sürüklenerek karaya oturdu. Geminin sürüklendiği anlarda denizde yüzenler sudan çıkarken, facianın eşiğinden dönüldü.

Amasra Limanı'nda fırtına nedeniyle çapası hasar gören ve restoran olarak kullanılan Şehit Necati Gürkaya isimli vapur, yeniden çapa atmak istenilirken kontrolden çıktı. Sürüklenen vapur, Amasra halk plajında karaya oturdu. Geminin sürüklendiği anlarda denizde yüzenlerin olduğu ve karadaki arkadaşlarının uyarısı ile hızla plaja çıktığı ve facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.

Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı tarafından vapuru kurtarma çalışması başlatılırken, Kaymakam Kadir Perçi de olay yerine gelerek incelemede bulundu. - BARTIN