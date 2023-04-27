Amasra'daki maden faciasına ilişkin dava sürüyor

TTK Amasra Müessesesinde 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tutuklu yargılanan sanıklardan Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, patlama sonrası kaçış maskesi ile kurtarma yapmak için ocağa girdiklerini ve hayatını kaybeden madencileri gördüklerini, bu madencilerin olay sonrası...

TTK Amasra Müessesesinde 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tutuklu yargılanan sanıklardan Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, patlama sonrası kaçış maskesi ile kurtarma yapmak için ocağa girdiklerini ve hayatını kaybeden madencileri gördüklerini, bu madencilerin olay sonrası maske takmaya fırsat bulamadıklarını anladıklarını söyledi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı dava 3'üncü günde devam etti.

Patlamanın yaşandığı dönemde TTK Amasra Müessesesinde Emniyet Mühendisi olarak görev yapan Şahan Kahraman Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma yaptı. Olay günü olay saatinde evde olduğunu ve gelen telefon üzerine hemen ocağa gittiğini söyleyen Kahraman, "Gaz izleme operatörü beni aradı, hiçbir yerden gaz değeri alamadığını söyledi. Hemen ocağa geçtim. Gaz izleme odasına gittim, değer alınamıyordu. Sonra kuyubaşına gittim. Kuyubaşındakiler herhangi bir patlama sesi duymamışlar. Biz aşağı inerken çıkan madencilerden durum bilgisi aldık. Patlama sesi duyduklarını söylediler. Maskelerimizi takarak arkadaşlarımızı kurtarmaya çalıştık. eksi 350 koduna kadar indik. 6 arkadaşımız yerde yatıyordu. Nabızları yoktu. Karbonmonoksit değeri yüksekti. Sonra kurtarma ekipleri geldi. Gittiğimiz yerle patlama olan yer arasında 100 metre mesafe vardır. Yoğun bir duman vardı. Değerler yüksekti. Madencilerin maske takmaya fırsatları olmamış. Kaçmaya dair harekette bulunmuşlar. Bir 10 metre kadar gitmişler. Sonra yere yığılmışlar. Biz OFK ile yani kaçış maskesi ile girmiştik. Yerde yatan madencilerde yaşam belirtisi olmadığı için o bölgede kurtarma yapamadık" dedi.

Müşteki avukatları tarafından kendisine üretim baskısı olup olmadığı sorulan Kahraman, "Ben özel sektörde de çalıştım. Üretim baskısı nedir bilirim. TTK'da üretim baskısı olmazdı. İşçiler kendi alanları dışında çalıştırılmazdı. Hafta sonu olan çalışmalarda ise hafta içi yapılamayan işler yapılırdı. Üretim olmazdı" diyerek yanıt verdi.

Kömür tozuyla mücadelede taş tozu uygulamasının hafta sonları gerçekleştiğini ve bu konuda yeterli çalışmanın yapıldığını veriler paylaşarak anlatan Kahraman, olayın pervane arızasından kaynaklanmadığı yönünde görüşü olduğunu beyan etti.

Bilirkişi raporunda yer alan havalandırma ve kömür tozu konusunda kendisine addedilen suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, "Patlamanın nedenini tahmin edemiyoruz. Olayla ilgili kusurum yoktur, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Kahraman'ın savunmasını tamamlamasının ardından mahkemeye 28 Nisan'da devam edilmek üzere ara verildi. - BARTIN