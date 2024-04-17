Amasra'daki Fatih Cami Bakım ve Onarım Bekliyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1460 yılında kiliseden camiye dönüştürülen Fatih Cami, mimarisi, tarihi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Fatih Cami, çürüyen kapıları nedeniyle bakım ve onarım bekliyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 9. yüzyılda Bizans kilisesi olarak inşa edilen ve 1460 yılında Fatih Sultan Mehmed Han'ın ilçeyi savaşsız ele geçirmesinin ardından ise camiye dönüştürülen Fatih Cami, yapılan restorasyonların ardından günümüze ulaşmayı başardı. Muhteşem doğası, tarihi, kültürü ve denizi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Amasra'da farklı mimarisi ve ahşap iç yapısı ile tusitlerin odak noktası olmayı başaran Fatih Cami'nin son dönemlerde dökülen sıvaları, çürüyen kapı ve pencere altı Kaleiçi Mahallesi sakinlerinin içini yakıyor.

Fatih Sultan Mehmed Han'ın emanetine sahip çıkılmasını isteyen mahalle sakinlerinden Ali Uğurtan,"Bu camimizin 1800 yıllık yapım tarihi bulunuyor. Zamanında Amasra'nın baş kilisesi unvanı bulunuyormuş. Fatih Sultan Mehmed Han, 1460'da burayı alınca camiye çeviriyor. O zamandan süre gelen gelenekle Cuma hutbelerine kılıçla çıkılıyor. O dönemde savaşmadan fethedilen yerlerde, o yerin en büyük kilisesi camiye dönüştürülür ve bu camilerde kılıçla hutbeye çıkılırmış. Bu gelenekle kilise camiye çevrilmiş ve kılıçla hutbeye çıkılması devam ediyor. Dış cephesi, mimarisi orijinalliği duruyor. Burası Amasra'nın en özel camisi. Dışarıdan gelenlerin hepsi Fatih'in hatırasına bu camiye gelir. Özel bir bakıma ihtiyacı var. Haline üzülüyoruz. Boyası, sıvası dökülmüş, kapı ve pencere altları çürümüş. Amasra'mıza gelen Rus turistlerden de camiyi görmeye, gezmeye gelenler oluyor. Çoğu zaman caminin hali nedeniyle utanç duyuyorum. Bu caminin cemaatindeyim, her burada namaz kıldığımda içim acıyor. İnşallah en kısa sürede camimize hak ettiği bakım yapılır" diye konuştu.

Camiyi görmeye gelenler vatandaşlar ise caminin asırlar önceki ruhaniyeti yansıttığını ve çok beğendiklerini ifade ederek, caminin korunması için yetkililere çağrıda bulundu. - BARTIN