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Amasra'da Tek Katlı Evde Çatı Yangını

Amasra'da Tek Katlı Evde Çatı Yangını
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Bartın'ın Amasra ilçesinde tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor ve olayın ardından hasar tespiti yapılıyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın Amasra ilçesi Şükürler köyünde tek katlı bir evin çatısında çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki bina ve ağaçlık alana sıçramadan söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırıyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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