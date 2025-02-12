Amasra'da Tek Katlı Evde Çatı Yangını

Bartın'ın Amasra ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın Amasra ilçesi Şükürler köyünde tek katlı bir evin çatısında çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki bina ve ağaçlık alana sıçramadan söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırıyor. - BARTIN