Amasra'da dalga boyu 3 metreye ulaştı

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kayalara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi aştı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde sağanak yağış ve sis ile birlikte rüzgar da etkili oluyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu. İrili ufaklı kayalıkları adeta yutan dalgalar görsel şölen de oluşturuyor. Kayalara çarpan bazı dalgaların boyu ise 3 metreyi aştı.

İlçeye gezmeye gelenler ise dalgaların sunduğu görsel şöleni cep telefonu ile kaydetti.

Öte yandan bölgedeki rüzgarın ve yağışların zaman zaman, hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - BARTIN