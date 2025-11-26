Amasra'da İnşaat Alanında Göçük Meydana Geldi

Haberler

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir inşaat alanında gece göçük oluştu. Can kaybı veya yaralanma olmazken, çevredeki apartmanlar tahliye edildi. Olay bölgesinde yapılan incelemelerde toprak kaymasının nedeni belirlendi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir inşaat alanında gece saatlerinde göçük meydana geldi. Yaşanan olayda can kaybı yada yaralanan olmazken, çevredeki bir apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine bağlı Kaleşah Mahallesi Kaymakamlık binasının 150 metre yakınında bulunan bir inşaat alanında gece saatlerinde çökme meydana geldi. İnşaat için temel kazılan alanda meydana gelen olayda, can kaybı yada yaralanma yaşanmadı. Olayın meydana geldiği saatlerde çalışan işçi olmaması nedeniyle facianın önüne geçildiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yeri yakınında bulunan bir apartmanda yaşayanlar ise tahliye edilerek, binadan çıkarıldı. Tahliye edilenler, ilçedeki öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi.

Yapılan incelemelerde killi bir toprak parçasının ana karadan ayrılıp koptuğu belirlendi.

Yaşanan olayın ardından Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kaymakam Çetin'in kurum müdürleri, mühendis ve teknik ekiplerle gerçekleştirdiği toplantıda çökmenin yaşandığı alanın yeniden doldurulması kararı alındı. Kararın ardından bölgeyi çok sayıda iş makinesi ve kamyon yönlendirilerek, dolgu çalışmasına başlanıldı. - BARTIN

