Amasra'da İnşaat Alanında Göçük: 70 Kişi Tahliye Edildi

Amasra'da İnşaat Alanında Göçük: 70 Kişi Tahliye Edildi
Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat alanındaki göçük nedeniyle 24 dairede yaşayan 70 kişi tahliye edildi. Olayın ardından tahliye edilenler, geçici konaklama alanlarına yönlendirildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat alanında yaşanan göçüğün ardından yan apartmandaki 24 dairede yaşayan 70 kişi tahliye edildi.

Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'nde, Kaymakamlık binasına 150 metre mesafedeki bir inşaat alanındaki temel kazısı yapılan bölgede killi toprak bir kısmının kopmasıyla göçük meydana gelmiş, olay sırasında alanda işçi bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçmişti. Göçük ve heyelanın devam etmesi durumunda zarar göreceği düşünülen çevredeki 24 daireli bir apartmanda yaşayan 70 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlardan bazıları il ve ilçedeki yakınlarının yanına yerleşirken, bazıları ise polisevi, öğretmenevi gibi geçici konaklama alanlarına yönlendirildi.

Olayın ardından alanda dolgu, tahkimat ve güçlendirme çalışmaları yürütülürken, göçüğün sebebine yönelik inceleme ise sürüyor.

Göçen alanda geçici olarak durdurulan inşaat çalışmaları ile ilgili kesin kararın ise devam eden tespit çalışmalarının ardından verileceği öğrenildi. - BARTIN

