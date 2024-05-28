Amasra'da İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya karışan gençler olay yerine gelen polis ekiplerini görünce dağıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde mendirekte dün gece sabaha karşı iki grup arasında kavga çıktı. Alkollü olduğu ileri sürülen şahıslar arasında çıkan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Birbirlerine bağırarak darp eden şahıslar, ortalığı arenaya çevirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören gençler, kavgayı bırakıp hiçbir şey olmamış gibi balık tutanların olduğu tarafa doğru gitti. - BARTIN