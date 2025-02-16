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Amasra'da Heyelan: Dev Kayalar Denize Düştü

Amasra'da Heyelan: Dev Kayalar Denize Düştü
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Bartın'ın Amasra ilçesinde kar yağışı ve ardından sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu dev kaya parçaları denize düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde kar yağışı ve ardından etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları büyük bir gürültüyle denize ve sahile düşerken, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Amasra ilçesinde kar yağışının ardından devam eden sağanak yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Küçük Liman olarak bilinen bölgedeki eski vahşi depolama alanında metrelerce yükseklikteki kayalıklardan dev parçalar koptu. Dev kayalar akan toprakla birlikte denize ve sahile düştü. Alanın terk edilmiş olması nedeniyle herhangi bir zarar olmadığı öğrenilirken, devam eden kayma ve kopmalar nedeniyle bölgede güvenlik tedbiri alındı. Kopan dev kaya kayalarının metrelerce yüksekten yuvarlanarak denize düştüğü anlarda ortaya çıkan gürültü vatandaşları korkuttu. Ne olduğunu anlamaya çalışan bir vatandaş kaya parçaları ve toprağın denize düştüğü anlarda geride bıraktığı toz bulutunu fotoğraflarken, bir başka vatandaş ise kayaların düşme anının hemen ardından yaşananları görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların bölge yakınlarındaki araçların çekilmesi konusunda birbirlerini ikaz etmeleri de yer aldı.

Sahilde kayaların düştüğü bölgeye dalgalara karşı uyarı amacıyla olay öncesinde güvenlik şeridi çekildiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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