Amasra'da Balık Avı Heyecanı

Amasra'da Balık Avı Heyecanı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah erken saatlerde mendireğe akın eden amatör balıkçılar, limana giren istavrit sürüsü ile keyifli bir av deneyimi yaşadı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde limana balık sürüsünün girdiğini duyan mendireğe akın etti. Sabahın ilk ışıklarında olta misinesini kapan kadın, erkek herkes balık avladı.

Bartın'ın Amasra ilçesi Büyük Liman bölgesinde istavrit sürüsünün girdiği haberini duyan onlarca amatör balıkçı, mendireğe gitti. Olta misinesini kapan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarında balık avladı.

Hafta sonunu balık avında geçiren balıkçılar saatlerce süren av ile hem stres atmanın hem de kilolarca istavrit yakalamanın keyfini sürdü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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